Bayern continua em crise e liderança fica à mercê do Dortmund

Bávaros somaram o quarto jogo consecutivo sem vitórias em casa do Mainz (1-3).

O Bayern perdeu este sábado por 1-3 em casa do Mainz, somando o quarto jogo consecutivo sem vitórias em todas as competições, numa jornada que poderá terminar com o Dortmund na liderança da Bundesliga, à 29.ª jornada.

Após a eliminação frente ao Manchester City nos quartos de final da Liga dos Campeões (1-4 em agregado), com um empate caseiro diante do Hoffenheim (1-1) pelo meio, os bávaros até começaram melhor a partida frente ao Mainz, abrindo o marcador aos 29 minutos, por Sadio Mané, assistido por João Cancelo.

Na segunda parte, os pupilos de Thomas Tuchel acabaram por desperdiçar essa vantagem, com Ludovic Ajorque (65') e Leandro Barreiro (73') a carimbarem a reviravolta no marcador.

O Bayern mantém-se para já na liderança da Bundesliga, com 59 pontos, mas poderá assistir à ultrapassagem do vice-líder Dortmund (57 pontos) neste sábado, com a formação aurinegra a precisar de vencer na receção ao Eintracht Frankfurt (17h30) para a conseguir.

Já o Mainz ascendeu provisoriamente ao sexto lugar do campeonato, com 45 pontos.