Bayern confia em Nagelsmann: "Não estamos a falar com outros treinadores"

O CEO dos bávaros, Oliver Kahn confirma, ainda assim, as preocupações pelos desempenhos.

A protagonizar o pior arranque dos últimos 12 anos na Bundesliga, o Bayern Munique vive tempos de incerteza, nomeadamente quanto à continuidade do treinador Julian Nagelsmann. O tema está na ordem do dia na Alemanha, apesar do CEO, Oliver Kahn, ter dado um voto de confiança ao técnico de 35 anos.

"Não estamos a conversar com outros treinadores. Estamos completamente ao lado de Julian", afirmou Kahn. Apesar disso, o dirigente dos bávaros admite preocupações: "Estamos insatisfeitos e de mau humor. Vamos ver tudo com muita calma, analisar a situação e conversar."

Depois de ter dito adeus ao Chelsea, Thomas Tuchel é tido como a hipótese mais forte para substituir Nagelsmann, até porque tinha sido ele o preferido de Rummenigge e de Salihamidzic, respetivamente ex-CEO e diretor-desportivo do Bayern, para suceder a Heynckes em 2018. Contudo, Hoeness, ex-presidente do clube, opôs-se, preferindo Niko Kovac, que seria o eleito.