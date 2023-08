Bayern com prazo definido para fechar contratação de Harry Kane

De acordo com a Sky Sports, o avançado inglês espera ficar no Tottenham caso os bávaros não fechem o negócio até ao arranque oficial da temporada dos spurs, a 13 de agosto.

Depois de várias semanas de negociações, o Bayern continua sem atingir os valores exigidos pelo Tottenham para vender Harry Kane, que tem apenas mais um ano de contrato e, segundo a Sky Sports, os bávaros têm cada vez menos tempo para conseguir fechar o negócio.

Isto porque o avançado inglês, por respeito aos spurs, pretende ficar no clube caso a transferência não se finalize até ao arranque oficial da época da equipa, que vai defrontar o Brentford na jornada inaugural da Premier League no dia 13 de agosto.

De acordo com a imprensa inglesa, Daniel Levy, presidente do Tottenham, está a exigir mais de 100 milhões de euros para libertar o goleador, valores superiores à mais recente proposta do Bayern, em torno dos 94 milhões.

Caso a operação se realize, Kane irá tornar-se no jogador mais bem pago do gigante de Munique, onde lhe espera um contrato de cinco anos.