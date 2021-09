Bayern cilindra Leipzig antes da entrada na Champions

Triunfo por 1-4 para um dos adversários do Benfica na Champions

O Bayern Munique, adversário do Benfica no Grupo E da Liga dos Campeões, foi hoje a Leipzig cilindrar o vice-campeão em título, por 4-1, na quarta jornada da Bundesliga.

O polaco, Bola de Ouro em 2020, marcou hoje pelo 17.º jogo seguido pelo Bayern, reforçando um recorde que tinha batido em agosto, ao superar o registo de Gerd Müller, que morreu em 15 de agosto, e que em 1969/70 tinha marcado em 15 jogos consecutivos.

"Lewa", de 33 anos, marca de forma consecutiva desde 15 de fevereiro, desde o empate a três golos com o Arminia Bielefeld, e hoje inaugurou o marcador, aos 12 minutos.

Na segunda parte, o crónico campeão alemão "abriu o livro" e fez mais três golos, aos 47, 54 e 90+2, por Jamal Musiala, Leroy Sané e pelo avançado camaronês Choupo-Moting, respetivamente, com o Leipzig a responder apenas com um golo do médio austríaco Conrad Laimer.

O internacional português André Silva, segundo melhor marcador da Bundesliga da época transata, apenas atrás de Lewandowski, ainda bateu Neuer, mas o golo não foi validado por fora de jogo.

Com este triunfo, o Bayern segue em segundo lugar, com 10 pontos, menos dois do que o líder isolado, Wolfsburgo, enquanto o Borussia Dortmund, adversário do Sporting no Grupo C da Liga dos Campeões, segue em terceiro, com nove pontos, os mesmos do quarto Mainz.