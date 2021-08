Bayern chega à dúzia de golos. Leu bem, 12-0 na Taça da Alemanha

Avançado Choupo-Moting aproveitou oportunidade para faturar quatro vezes e assistir três diante do Bremer

Eric Maxim Choupo-Moting não é o avançado mais popular do planeta. Mas neste 25 de agosto, pelo menos, fintou as críticas, com quatro golos e três assistências no 12-0 do Bayern diante do Bremer, da quinta divisão, em partida a contar para a Taça da Alemanha.

Ao intervalo já Choupo-Moting era a figura da partida, com três golos e uma assistência para o jovem Musiala. O adversário Bremer não ajudou, com um autogolo pelo meio...

Na segunda parte, o avançado, que costuma ficar na sombra de Lewandowski, faturou em mais uma ocasião, assistindo ainda novamente Musiala e Sarr para confirmar o papel de herói do jogo.

Com esta vitória natural e confortável, o Bayern segue assim para os 16-avos da Taça. E Choupo-Moting livra-se por mais um dia, pelo menos, das tais críticas...