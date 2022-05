Bayern cede e coloca preço a Lewandowski, dizem na Alemanha

Emblema bávaro estará, afinal, a considerar a venda da sua estrela maior.

Vários representantes do Bayern afirmaram que a venda de Robert Lewandowski no mercado de transferências de verão que se avizinha não era opção e que o avançado iria mesmo jogar no emblema bávaro na próxima temporada. Agora, na Alemanha dizem que o Bayern terá cedido e colocado preço no internacional polaco.

De acordo com o "Bild", o Bayern estará a considerar seriamente a possibilidade de negociar a sua maior estrela por um preço entre 35 e 40 milhões de euros.

O avançado, que parece ter ficado descontente com o alegado interesse do Bayern em Erling Haaland, é um dos alvos prioritários do Barcelona para a próxima temporada.

O contrato do polaco expira em 2023, mas a demora em alargar o vínculo com o Bayern tem aumentado a incerteza em torno do futuro do melhor marcador da Bundesliga, associado de forma insistente ao Barcelona numa altura em que a Imprensa alemã já garante que a vontade do avançado é abandonar o clube.