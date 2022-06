Bayern avisa Barcelona sobre Lewandowski: "Podem poupar-se a mais propostas"

Uli Hoeness, presidente honorário dos bávaros, confia que o polaco vai continuar em Munique

É uma das histórias mais longas do defeso. Robert Lewandowski continua a ser pretendido pelo Barcelona, mas, em Munique, a mensagem é clara: a intenção passa por continuar com o polaco por mais um ano.

"Não sei nada sobre uma nova oferta do Barça. Da forma como as coisas estão a correr em Munique, como tenho ouvido em várias conversas, Barcelona pode poupar-se a mais propostas. As declarações do Bayern foram claras. Dizem que Robert terá de cumprir o seu contrato", afirmou.

Recorde-se que Robert Lewandowski termina contrato com o Bayern de Munique no verão do próximo ano. A intenção do polaco, ainda assim, passa pela saída, de acordo com a imprensa espanhola, ainda que, para já, o jogador se prepare para começar a pré temporada sob as ordens de Julian Nagelsmann.