Bayern aproxima-se da contratação de "novo Haaland"

Karim Adeyemi é o principal destaque do RB Salzburgo na Champions League.

Destaque do RB Salzburgo na Liga dos Campeões, Karim Adeyemi estará a caminho do Bayern. De acordo com o site Sport1, o avançado já esteve no clube alemão acompanhado do pai e do seu agente. Apesar do interesse do Real Madrid, os bávaros teriam assumido a dianteira das negociações com a joia de 19 anos.

Na reunião na Alemanha, os representantes do jogador e do Bayern conversaram sobre valores e teriam chegado a um denominador comum. Há a favor da equipa alemã o facto de Adeyemi ter frequentado a formação do clube e já ter, por isso, uma certa identificação com o emblema da Alemanha.

A intenção do Bayern é adiantar-se a uma possível saída de Coman. O francês, com contrato até 2023, não aceitou nenhuma proposta para aumentar o contrato e suspeita-se que deixe o clube na próxima janela de transferências.

Enquanto isso, Karim Adeyemi segue no RB Salzburgo onde esta temporada tem 12 golos em 17 jogos. Na Liga dos Campeões, soma três golos em três partidas com a equipa austríaca.