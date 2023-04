Bayern aproveita tropeção do Dortmund e volta a ser líder da Bundesliga

Após o empate do conjunto aurinegro frente ao Bochum (1-1), os bávaros venceram por 2-0 na receção ao Hertha Berlim.

O Bayern, com João Cancelo a titular, venceu este domingo por 2-0 na receção ao Hertha Berlim, aproveitando o empate do Dortmund em casa do Bochum (1-1), na sexta-feira, para regressar à liderança da Bundesliga, à 30.ª jornada.

Em Munique, os bávaros desbloquearam o marcador aos 69 minutos, por intermédio de Serge Gnabry, seguido por Kingsley Coman, dez minutos depois, que fixou o resultado final.

Com a vitória, o Bayern subiu ao topo do campeonato alemão, com 62 pontos, mais um do que os aurinegros. Já o Hertha Berlim continua na última posição, com 22 pontos, estando a seis do primeiro lugar acima da zona de despromoção, ocupado pelo Estugarda (15.º, com 28).