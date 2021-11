Bayern aplica primeira derrota da época ao Friburgo e segue na liderança

O Bayern segue na liderança, com 28 pontos, quatro de vantagem sobre o Dortmund, que ainda não jogou.

O Friburgo sofreu este sábado a primeira derrota da temporada, ao perder por 2-1 no terreno do Bayern, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, em jogo da 11.ª jornada liga alemã.

Em Munique, Goretzka, aos 30 minutos, e Lewandowski (75) marcaram os golos dos bávaros, que se mantêm na liderança da prova, tendo Haberer apontado para os visitantes, já nos descontos (90+2).

A primeira derrota da temporada deixa o Friburgo na terceira posição da tabela, com 22 pontos, a dois do Borussia Dortmund, que é segundo com 24 e joga ainda hoje com o Leipzig.

O Bayern, que na terça-feira venceu o Benfica por 5-2 para a Liga dos Campeões, segue na liderança, com 28 pontos, quatro de vantagem sobre o Dortmund.

O Arminia Bielefeld conseguiu a primeira vitória na presente edição da Bundesliga, ao vencer por 1-0 no terreno do Estugarda, com um golo de Okugawa, aos 19 minutos.

O Bochum venceu o Hoffenheim por 2-0, com golos de Novothny (64) e Pantovic (90+7) e o Wolfsburgo venceu o Augsburgo por 1-0, com um tento de Nmecha (14).