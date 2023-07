Bayern anuncia Christoph Freund como novo diretor desportivo

Dirigente austríaco vai assumir funções nos bávaros a partir do dia 1 de setembro, cumprindo o resto do mercado no Red Bull Salzburgo.

O campeão alemão Bayern anunciou esta terça-feira que Christoph Freund vai ser o novo diretor desportivo do clube a partir do dia 1 de setembro, ficando até lá no Red Bull Salzburgo.

O dirigente austríaco, de 46 anos, vai suceder no cargo a Hasan Salihamidzic, que deixou o gigante de Munique no final da época passada.

"Estamos deliciados por termos conseguido trazer um diretor desportivo tão experiente e bem-sucedido para o Bayern. Estamos convencidos de que ele será a pessoa certa para fortalecer a nossa equipa no futuro, juntamente com a equipa técnica de Thomas Tuchel e o diretor técnico Marco Neppe. Foi acordado de forma mútua com o Red Bull Sazburgo, onde Christoph Freund tem feito um trabalho fantástico, que ele irá atravessar a atual janela de mercado com o seu empregador de longa data e não irá juntar-se a nós até ao início de setembro", explicou Jan-Christian Dreesen, CEO do Bayern.

Já Freund mostrou-se muito ansioso por juntar-se aos bávaros, após 17 anos ao serviço do clube austríaco.

"Depois de conversas com a direção do Bayern, ficou claro para mim que queria aceitar este novo desafio. Estou muito entusiasmado por tudo dar tudo, com a minha energia e paixão, a partir do dia 1 de setembro, de forma a assegurar que este clube continuará a ser bem-sucedido desportivamente no futuro e que continuará a estar entre as equipas mundiais de topo", declarou, aos meios do clube.