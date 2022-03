Bayern alvo de críticas: "Lewandowski? Se Uli Hoeness ainda fosse presidente..."

Lothar Matthäus pede que o clube alemão seja mais firme na renovação.

Com contrato válido até 2023, o futuro de Lewandowski continuar a ser uma incógnita e há quem peça ao Bayern para que seja mais firme no processo. Lothar Matthäus, uma velha glória do clube alemão, considera que em Munique estão a deixar arrastar o caso, depois de Oliver Kahn, diretor-geral, ter dito que em breve irá sentar-se à mesa com o polaco.

"Lewandowski pertence ao Bayern e se Uli Hoeness ainda fosse presidente, teria disto depois de entrevista de Kahn: 'amanhã de manhã Lewandowski pode ir ao meu gabinete para renovar contrato'. Fizeram-se coisas mais claras no passado. Isto provoca problemas no balneário. Os dirigentes têm de ser mais claros", apontou o antigo médio.

Lewandowski, 33 anos, cumpre a oitava época em Munique e na atual leva 39 golos marcados em 34 jogos.