Bayern ainda mais líder depois de goleada ao cada vez mais último Shaclke 04

O triunfo deixa o octocampeão alemão ainda mais isolado na liderança, com 42 pontos, mais sete do que o Leipzig.

O Bayern reforçou a liderança na Liga alemã, ao golear por 4-0 na visita ao Schalke, cada vez mais afundado no último lugar da Bundesliga, após a 18.ª jornada.

Thomas Müller bisou para os bávaros, aos 33 e 88 minutos, e, pelo meio, faturou o inevitável Robert Lewandowski, eleito melhor jogador da FIFA de 2020, todos com assistências do médio Joshua Kimmich.

Lewandowski somou o 23.º golo na prova, mais nove do que os segundos colocados na lista dos marcadores, o norueguês Erling Haaland (Borussia Dortmund) e o português André Silva (Eintracht Frankfurt), ambos com 14.

O quarto golo do Bayern foi apontado já em cima do apito final, aos 90 minutos, por intermédio do defesa austríaco David Alaba, de quem se diz estar a caminho do Real Madrid no final da época, depois de 10 temporadas em Munique.

O triunfo deixa o octocampeão alemão ainda mais isolado na liderança, com 42 pontos, mais sete do que o Leipzig e 10 em relação ao Bayer Leverkusen, que no sábado perderam com Mainz (3-2), e Wolfsburgo (1-0), respetivamente.

Ainda hoje, o Hoffenheim (13.º) recebe o Colónia (16.º), no jogo que fecha a 18.ª ronda da Bundesliga.