Bayern agenda reunião com Lewandowski, com Barcelona à espreita

Dirigentes bávaros querem acertar renovação do polaco

De acordo com o jornal As, a eliminação europeia aos pés do Villarreal, nos quartos de final da Liga dos Campeões, serviu como um ponto de final amargo para a temporada do Bayern, a quem resta apenas vencer a Bundesliga e começar a preparar a próxima temporada.

Nesse sentido e segundo o jornalista Rudy Galetti, os responsáveis de Munique vão reunir-se nos próximos dias com Robert Lewandowski, que termina contrato com o clube em 2023 e ainda não recebeu uma proposta de renovação, com vista a oferecerem um novo vínculo válido por mais duas épocas.

Atento à situação de Lewandowski está o Barcelona, que sonha em contar com os serviços do astro polaco, apesar de não estar em condições de pagar os cerca de 60 milhões de euros exigidos pelos bávaros, assim como suportar o salário que o avançado de 33 anos aufere na Alemanha.