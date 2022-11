Bayern afunda Schalke 04 e reforça liderança da Bundesliga

Serge Gnabry e Eric Choupo-Moting marcaram os dois golos da vitória bávara.

O Bayern venceu este sábado por 2-0 na visita ao aflito Schalke 04, em jogo da 15.ª jornada da Bundesliga.

O extremo alemão Serge Gnabry abriu o marcador aos 38 minutos e, na segunda parte, o avançado camaronês Eric Choupo-Moting aumentou a vantagem (52'), que prevaleceu até ao final.

De referir ainda que Jamal Musiala, jovem médio do Bayern, foi titular, assistiu ambos os golos e tornou-se no jogador mais novo de sempre a representar os bávaros em 100 jogos, em todas as competições.

O Bayern reforça desta forma a liderança da Bundesliga, passando a somar 34 pontos, mais seis do que soma o Leipzig, segundo classificado à condição. Já o Schalke 04, que regressou esta temporada ao principal escalão alemão, mantém-se na última posição do campeonato, com apenas nove pontos.