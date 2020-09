Bayern à procura de mais um título na Alemanha

Redação com Lusa

O Bayern, dominador absoluto do futebol alemão nos últimos anos, parte esta sexta-feira como favorito à conquista do nono título consecutivo na Bundesliga, com o Borussia Dortmund a surgir como a principal ameaça.

Campeão alemão, vencedor da Taça da Alemanha e da Liga dos Campeões, o todo-poderoso Bayern não parece ter adversário à altura, mesmo que se confirme a saída do internacional espanhol Thiago Alcântara para o Liverpool.

Os comandados de Hansi Flick mantiveram a estrutura demolidora do ano passado, com destaque para o polaco Robert Lewandowski, melhor marcador da Bundesliga e da Champions, à qual acrescentou o alemão Leroy Sané, contratado ao Manchester City.

Os bávaros não perdem qualquer encontro desde dezembro de 2019 em 30 encontros, terminando a temporada passada com 21 vitórias consecutivas.

À partida para a temporada 2020/21, o Borussia Dortmund, única equipa a interromper o domínio dos bávaros nos últimos anos, com os títulos em 2010/11 e em 2011/12, surge como o mais forte dos outsiders, liderado pelo norueguês Erling Haaland.

A equipa do internacional português Raphael Guerreiro também manteve o 'bloco' da última temporada, reforçando com o experiente belga Thomas Meunier (ex-Paris Saint-Germain) e os jovens Reinier, emprestado pelo Real Madrid, e Jude Bellingham, de 17 anos, contratado por 28 milhões de euros ao Birmingham.

O Leipzig, que chegou às meias-finais da Liga dos Campeões, surge como outro dos candidatos ao segundo lugar, depois de ter chegado a liderar a Bundesliga na última temporada.

Já sem Timo Werner, a grande figura do ataque dos últimos anos e que se mudou para o Chelsea, o Leipzig não perdeu mais nenhuma das suas grandes figuras.

O Borussia Mönchengladbach e o Bayer Leverkusen, mesmo sem Kai Havertz, são as outras equipas que parecem ter capacidade de surpreender e chegar ao pódio de uma 'Bundesliga' que tem como novidades o Arminia Bielefeld e o Estugarda, que regressaram ao primeiro escalão.

Os avançados Gonçalo Paciência, no Schalke 04, e André Silva, no Eintracht Frankfurt, são os outros portugueses em prova, podendo aspirar, no máximo, a um lugar nas competições europeias na próxima temporada.