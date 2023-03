Bayern: 14 não se despediram de Nagelsmann e há um silêncio "explosivo"

A saída de Julian Nagelsmann do comando técnico do Bayern, tendo sido rendido por Thomas Tuchel, continua a ser dissecada pela imprensa alemã. O mau ambiente no balneário terá sido um dos motivos para o desfecho e, nesse sentido, o jornal Bild indica que 14 jogadores do plantel não se despediram do treinador.

A publicação divide a situação numa espécie de escalões e são referidos os futebolistas que se despediram de Nagelsmann de forma educada, mas nada afetuosa. Neste lote está João Cancelo, ao lado de Sané, Upamecano, Musiala, Pavard e Muller.

O Bild realça também o "particularmente explosivo" silêncio do guarda-redes Manuel Neuer, um dos pesos pesados do plantel, ao passo que coloca Goretza como um dos que ficaram mais emocionados com o adeus de Nagelsmann. "Provavelmente, vi-o mais do que a minha família. É um choque no início. Muito obrigado pela cooperação, sempre caracterizada pela confiança, diversão e apreciação mútua. É uma grande pessoa e treinador", considerou o médio alemão.