Bayer Leverkusen vence na casa do Hoffenheim e garante regresso à Champions

O Bayer Leverkusen garantiu este sábado o regresso à fase de grupos da Liga dos Campeões, depois do triunfo no reduto do Hoffenheim (2-4), oitavo, com 46, em jogo da 33ª jornada da Bundesliga.

Os locais ainda chegaram ao intervalo em vantagem, por culpa dos tentos de Georginio Rutter (22) e Christoph Baumgartner (36), com Patrik Schick (34), pelo meio, a encurtar distâncias.

Moussa Diaby viria a restabelecer a igualdade, aos 73, abrindo caminho para Schick bisar na partida e colocar os farmacêuticos, pela primeira vez, no comando do desafio, que foi encerrado com um golo de Lucas Alario (90+1). O último lugar do pódio já não foge à equipa do helvético Gerardo Seoane.