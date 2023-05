Bayer Leverkusen perto de fechar mais um negócio após anunciar Grimaldo

Granit Xhaka, médio suíço do Arsenal, estará a caminho da Bundesliga.

Granit Xhaka deverá abandonar o Arsenal para rumar à Bundesliga. O médio suíço de 30 anos foi associado inúmeras vezes ao Bayer Leverkusen e, agora, segundo o jornalista Nicholò Schira, as duas partes já terão chegado a acordo. Xhaka deverá assinar até 2027 com um salário anual de 2,2 milhões de euros.

Com a saída do médio, os gunners já traçaram os possíveis substitutos. Os nomes a serem apontados ao clube londrino são o de Moisés Caicedo, do Brighton, e Declan Rice, do West Ham. De acordo com Fabrizio Romano, outro jornalista especializado em transferências, a prioridade será mesmo o médio inglês de 24 anos, com o Arsenal à espera que o West Ham defina o preço do jogador.

Xhaka está em Londres há sete temporadas e, esta época, soma sete golos e outras tantas assistências ao serviço de Mikel Arteta.

Recorde-se que o Bayer Leverkusen já anunciou esta semana a contratação de Grimaldo, jogador que está em final de contrato com o Benfica.