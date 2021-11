Bayer Leverkusen empata e abandona lugares de acesso à Liga dos Campeões

Leverkusen deixou-se ultrapassar pelo Wolfsburgo na I Liga alemã, ao empatar com o Hertha Berlim

Conjunto germânico está, agora, no sexto lugar da classificação da Bundesliga, em igualdade com o Leipzig. Derrota foi evitada bem perto do fim

O Bayer Leverkusen deixou-se ultrapassar, este domingo, pelo Wolfsburgo na I Liga alemã e abandonou os lugares de qualificação para a Liga dos Campeões, ao empatar na capital com o Hertha Berlim (1-1), na 11.ª jornada da prova

O Leverkusen até esteve perto de sofrer a quarta derrota na Bundesliga, mas Andrich salvou o conjunto germânico, aos 90 minutos, depois de o montenegrino Jovetic ter dado vantagem à equipa da casa, aos 42 minutos.

A equipa de Leverkusen caiu para o sexto posto, com 18 pontos, em igualdade com o Leipzig, enquanto o Wolfsburgo confirmou a subida aos lugares de acesso à Liga dos Campeões, depois de ter vencido no sábado o Augsburgo (1-0).

O Union Berlim também abandonou os lugares europeus, depois de empatar em Colónia (2-2), enquanto o Greuther Furth, último classificado e a jogar em casa, ficou perto de somar apenas o segundo ponto na Bundesliga. Um golo de colombiano Borre, aos 90+4 minutos, acabou por dar o triunfo ao Eintracht Frankfurt (2-1), que não contou com o internacional português Gonçalo Paciência devido a lesão.