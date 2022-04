Bayer Leverkusen desperdiça penálti e empata na visita ao Bochum

Redação com Lusa

O Bayer Leverkusen empatou este domingo 0-0 na visita ao Bochum, em jogo da 29.ª jornada da Liga alemã e quando a equipa se mantém no terceiro lugar, em zona de apuramento para a Champions.

A visita ao 12.º classificado acabou por ser amarga para a formação de Leverkusen, que desperdiçou a oportunidade de sair com três pontos e reforçar a candidatura à Liga dos Campeões, depois de Moussa Diaby falhar uma grande penalidade.

O avançado francês foi chamado a converter o penálti, aos 65 minutos, mas, apesar de a bola entrar na baliza, o árbitro invalidou o lance, depois de Diaby escorregar no momento do remate e tocar duas vezes na bola.

O empate mantém o Bayer Leverkusen em terceiro, com 52 pontos, mas pode permitir a aproximação de Leipzig (quarto, com 48) e de Friburgo (quinto, com 45), que ainda este domingo defrontam o Hoffenheim (sexto) e Eintracht Frankfurt (nono), respetivamente.

Na Bundesliga, o múltiplo campeão Bayern Munique lidera, com 69 pontos, seguido de Borussia Dortmund, com 60, numa jornada em que as duas equipas já entraram em campo e venceram os respetivos jogos, com Augsburgo (1-0) e Estugarda (2-0).