Bayer Leverkusen contrata internacional jovem pela Bélgica

Noah Mbamba chega do Club Brugge, adversário do Benfica nos oitavos da Liga dos Campeões.

O Bayer Leverkusen, da Bundesliga, anunciou este sábado a contratação do sub-19 belga Noah Mbamba, que integrava o plantel do Club Brugge, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O jovem médio defensivo assinou um contrato válido até junho de 2028, com o Leverkusen a superar na corrida o interesse de Chelsea e Crystal Palace, da Premier League.

O contrato de Mbamba terminava no final da época e o jogador não pretendia continuar na Bélgica, depois de não ter jogado pela primeira equipa esta temporada.

Na época anterior, fez 14 jogos no campeonato belga e três na Liga dos Campeões.

"Gosto do futebol alemão e o Bayer é conhecido por dar oportunidades aos jovens jogadores para atingirem níveis mais elevados", disse Mbamba, em declarações publicadas no site do clube.

