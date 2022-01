Bayer Leverkusen cancela negociações com Palmeiras por Lucas Alario

Sucessivas tentativas do Palmeiras em contratar Alario não foram ao encontro das pretensões dos alemães, que deram por terminadas as negociações.

Com valores acordados com o avançado argentino, pouco utilizado no Leverkusen, o Palmeiras fez duas tentativas de empréstimo do avançado, ambas a incluir uma opção de compra definitiva, mas o acordo entre ambos os clubes nunca esteve perto de ser alcançado, pelo que os responsáveis alemães decidiram colocar um ponto final nas negociações enquanto procuram por um substituto no mercado para a posição.

Lucas Alario, avançado de 29 anos, atravessa a quinta temporada no Bayer Leverkusen. Esta época, atuou em 16 jogos, tendo apenas assinalado um golo.