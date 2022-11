Batshuayi recorda momento embaraçoso que passou no Mundial de 2018

Michy Batshuayi, que representa atualmente os turcos do Fenerbahçe, recordou o momento em que rematou a bola contra a própria cara enquanto festejava um golo da seleção belga no Mundial de 2018.

Michy Batshuayi, avançado belga do Fenerbahçe, orientado por Jorge Jesus, recordou um momento embaraçoso que passou no Mundial de 2018.

Convocado para essa edição do torneio, Batshuayi rematou a bola contra a própria cara enquanto festejava um golo da seleção belga, num momento que se tornou viral nas redes sociais.

Esse lance foi esta quinta-feira recordado pelo jogador na sua conta pessoal de Twitter, acompanhado da legenda: "[Toda a gente diz:] O Mundial é uma oportunidade incrível amigo, milhões de pessoas vão estar a ver-te!!! O que eu faço:".

Batshuayi voltou a ser convocado por Roberto Martínez para o Mundial de 2022, que arranca a 20 de novembro. A Bélgica está incluída no grupo F da prova, juntamente com a Croácia, Marrocos e Canadá.

« the World Cup is an incredible chance bro MILLIONS of people are going to watch you !!! »

Me : pic.twitter.com/tUAZ2qd9ZX - Michy Batshuayi (@mbatshuayi) November 10, 2022