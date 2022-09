Batalha de agentes pela mais recente promessa do Arsenal

Médio do Arsenal, Ethan Nwaneri, fez história ao tornar-se o mais jovem de sempre a jogar na Premier League, o principal escalão do futebol inglês

Ethan Nwaneri, jogador do Arsenal, fez história ao tornar-se o mais jovem de sempre a jogar na Premier League, o principal escalão do futebol inglês, ao atuar alguns minutos na vitória diante do Brentford.

O médio estreou-se com apenas 15 anos e 181 dias e, em Inglaterra, mais concretamente o "Mirror", falam em" batalha" pelo jogador. O feito não passou despercebido no mundo do futebol e um grande número de representantes estarão na luta para representar o jovem.

O plano do clube, ainda segundo as mesmas informações, passa por construir um projeto a longo prazo e tentar afastar o interesse de outros gigantes do futebol inglês.

