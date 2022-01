Batalha contra a depressão leva avançado da Atalanta a voltar a parar de jogar

Fotografia: EPA/UEFA / HO **SHUTTERSTOCK OUT** HANDOUT NO SALES/NO ARCHIVES

Josip Ilicic está a batalhar contra a depressão e não foi opção nos últimos três jogos da Atalanta. Gasperini, técnico da equipa, admitiu que o clube não sabe quando o avançado vai regressar

Josip Ilicic sofre de depressão e, pela segunda vez na carreira, vai voltar a pôr a carreira em suspenso, enquanto procura recuperar. Fora das opção da Atalanta, nos jogos frente a Inter, Venezia e Lazio, Gian Piero Gasperini admitiu em conferência de imprensa que não sabe quando vai poder voltar a contar com o avançado de 33 anos.

"Não sabemos quando [Ilicic] poderá regressar. Não é fácil falar desta situação para mim. Estaremos sempre ao lado do Josip, é algo que vai além do futebol . É uma selva, é difícil para psicólogos, imaginem para nós...", referiu o treinador da equipa de Bérgamo.

Gasperini elogiou a ética de trabalho de Ilicic, apesar da falta de certezas sobre o futuro do esloveno, que já em 2020 falhou sete jogos pela Atalanta após ter desenvolvido sintomas depressivos durante a primeira vaga de covid-19.

"Também trabalhei com ele em Palermo e nunca o vi trabalhar como agora. Vamos esperá-lo toda a nossa vida enquanto pessoa, como jogador de futebol ele é imprevisível. Os médicos não nos dão respostas e eu também não consigo dar. Estou a falar sobre isto agora, mas não vou voltar a falar sobre isto novamente. É algo muito delicado", concluiu o técnico de 63 anos.

O jornal italiano La Repubblica avança que Ilicic poderá até vir a sair da Atalanta neste mercado de inverno, em busca de melhorar a saúde mental com uma mudança na carreira. No entanto, as intenções dos responsáveis do clube deverão passar por aguardar que o avançado mostre sinais de recuperação após esta pausa, de forma a poder ainda conseguir contribuir à equipa durante a segunda metade da temporada.