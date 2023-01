Bastou um golo de Kane para Tottenham derrotar o Fulham

Internacional português Palhinha foi titular no onze do Fulham, treinado por Marco Silva

Um golo do avançado Harry Kane, apontado frente ao Fulham (1-0) de Marco Silva, revelou-se suficiente para o Tottenham regressar aos triunfos na Premier Leage, no encontro da 21.º jornada.

O desafio no Craven Cottage, em Londres, começou cerca de 15 minutos depois do previsto, para que os adeptos dos dois clubes chegassem a tempo do apito inicial, depois de problemas verificados numa das linhas principais do metro da cidade.

O golo que decidiu o duelo entre os dois emblemas londrinos foi marcado já no período de descontos da primeira parte, face à boa combinação entre o sul-coreano Son e Kane (45+1), que, de costas para a baliza, rematou colocado para dar os três pontos aos spurs.

Com este triunfo, após dois desaires seguidos, o Tottenham mantém o quinto lugar, mas agora com 36 pontos.

Nos cottagers, que seguem em sétimo, com 31, o internacional João Palhinha constou entre os titulares.