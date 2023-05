Basileia surpeende em Florença, West Ham vira resultado com AZ Alkmaar

Primeira mão das meias-finais da Conference League disputou-se esta quinta-feira.

O Basileia surpreendeu ao vencer a Fiorentina 2-1, enquanto o West Ham deu a volta ao resultado e derrotou o AZ Alkmaar por idêntico resultado, na primeira mão das meias-finais da Conference League.

A equipa italiana abriu o marcador aos 25 minutos, pelo avançado brasileiro Arthur Cabral, reforçando o favoritismo que lhe era atribuído, depois de uma primeira parte em que a Fiorentina esteve claramente "por cima" no jogo, em termos de posse de bola e de número de ataques, mas não criou oportunidades reais de golo.

Na segunda parte, os suíços operaram a reviravolta no marcador, com golos do avançado francês de 19 anos Andy Diouf, aos 71 minutos, e do médio Zeki Amdouni, aos 90+2, numa altura em que a Fiorentina procurava voltar à vantagem.

O Basileia defendeu com a mesma consistência com que tinha feito na primeira parte, mas mostrou-se muito mais afoito em termos ofensivos e acabou por ter o mérito de ser eficaz na hora de rematar à baliza, ao invés dos italianos.

No outro jogo das meias-finais, o West Ham confirmou o favoritismo com que partiu para esta eliminatória, mas o AZ Alkmaar surpreendeu na primeira parte, pela forma descomplexada como assumiu iniciativa de jogo e como se instalou no meio-campo dos ingleses.

Por isso, não foi com surpresa que chegou ao golo à beira do intervalo, aos 42 minutos, pelo médio Tijjani Reijnders, com um remate potente de fora da área, que apanhou a defesa inglesa de surpresa, incluindo o guarda-redes Alphonse Aréola.

Na segunda parte, o cariz do jogo alterou-se, com os ingleses muito mais incisivos e intensos, a porem sob pressão a defesa neerlandesa, que sofreu o empate aos 67, pelo médio argelimo Mohamed Benrahma, na execução de um penálti cometido por Mathew Ryan, que viu o cartão amarelo.

O golo que decidiu o vencedor e que premiou justamente a boa segunda parte dos ingleses surgiu aos 76 minutos, pelo veterano ponta de lança jamaicano Michail Antonio, a aproveitar um ressalto na área para "fuzilar" a baliza do AZ Alkmaar.

Está tudo em aberto para a segunda mão nos dois jogos das meias-finais, marcadas para o dia 18 de maio, próxima quinta-feira.