Bartomeu "ainda mais calmo" após resultados da auditoria forense

Fontes próximas do ex-presidente do Barcelona adiantaram à agência EFE que o ex-presidente do Barcelona não está preocupado com as conclusões da investigação.

Josep Maria Bartomeu, ex-presidente do Barcelona, não está preocupado com a divulgação dos resultados da auditoria forense apresentada esta terça-feira por Joan Laporta, o seu sucessor no cargo, defendendo que não revela detalhes sobre a sua gestão que ainda não eram conhecidos.



Fontes próximas de Bartomeu explicaram à agência espanhola EFE que o ex-presidente está "ainda mais calmo" do que antes de conhecer as conclusões da investigação, pois considera que "não contribui com nada de novo" ou que ainda não tinha aparecido nos meios de comunicação social.



Joan Laporta, atual presidente do clube catalão, adiantou esta terça-feira que a direção presidida por Josep Maria Bartomeu incorreu em "condutas criminosas gravíssimas", que podem ter lesado o Barcelona em 30 milhões de euros, conforme indica a auditoria forense, revelando essa investigação interna à situação económica dos catalães "pagamentos desproporcionados, injustificados ou com justificação falsa". Laporta afirmou que a direção anterior terá incorrido em crimes de falsificação, administração danosa e apropriação ilegítima e que a auditoria forense "não exclui a possibilidade de enriquecimento ilícito dos autores materiais das condutas criminosas", revelando ainda que os atuais responsáveis do Barcelona já deram conhecimento das suas descobertas à justiça espanhola.