Bari garantiu subida à Serie B mas nem tudo são boas notícias para De Laurentiis

Fotografia: Twitter do Bari

Massa adepta do Bari, no jogo com o Latina

Presidente do Nápoles também é dono do Bari e tem até 2024 para vender um dos clubes

Domingo foi dia de festa para o Bari, que venceu na casa do Latina e garantiu matematicamente a subida à Serie B, segundo escalão italiano, mas nem tudo são boas notícias para o clube. O dono, Aurelio De Laurentiis, também é presidente do Nápoles e, devido aos regulamentos italianos, tem até 2024 para vender um dos clubes, de acordo com o jornal A Marca.

Com três jornadas por disputar na Serie C, um golo solitário de Mirco Antenucci foi suficiente para levar cerca de 1.800 adeptos do Bari à loucura, que já não participa em jogos da Serie B desde 2017/18. Desde aí, o emblema atravessou grandes dificuldades económicas, chegando a acumular dívidas na ordem dos 12 milhões de euros e até declarou falência, tendo sido salvo por De Laurentiis, que adquiriu o clube e inscreveu-o na Serie D em 2018.

Revigorado, o Bari, que não disputa a Serie A desde a época 2010/11 vê-se agora envolto em incerteza quanto ao futuro, uma vez que uma alteração recente aos regulamentos italianos deixou de permitir que a multipropriedade de clubes, pelo que De Laurentiis tem até 2024 para finalizar a venda do Bari ou Nápoles.

Após a vitória efusiva diante do Latina, Luigi De Laurentiis, presidente do Bari e filho de Aurelio, mostrou-se cauteloso acerca de uma possível venda do clube, referindo: "Veremos, não é seguro...". Rumores recentes da imprensa italiana avançam que o Nápoles poderá ser vendido a um fundo de investimento norte-americano.