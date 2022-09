Barém, de Hélio Sousa, perde contra Cabo Verde

Diney Borges colocou Cabo Verde na frente aos 12 minutos, com o empate a surgir por Ali Haram, de penalti, aos 29, contudo os 'tubarões azuis' voltariam a marcar, aos 55, frente a um rival que aos 80 minutos ficou reduzido a 10 elementos

A seleção de futebol de Cabo Verde venceu esta sexta-feira fora a sua congénere do Barhain, treinada pelo português Hélio Sousa, impondo-se por 2-1, em jogo de preparação para a fase de qualificação da Taça das Nações Africanas (CAN).

Diney Borges colocou Cabo Verde na frente aos 12 minutos, com o empate a surgir por Ali Haram, de penalti, aos 29, contudo os 'tubarões azuis' voltariam a marcar, aos 55, frente a um rival que aos 80 minutos ficou reduzido a 10 elementos.

Cabo Verde prepara a Taça das Nações Áfricas (CAN), em que ocupa o segundo lugar no Grupo B com três pontos em dois jogos, a três do líder Burkina Faso e com mais dois do que Eswatini e Togo, com apenas um.

Nesta competição, Cabo Verde vai ter dupla jornada com Eswatini, em 20 e 28 de março, primeiro em casa e depois fora.

Já o Bahrain está a preparar a Taça Asiática de 2023, na qual já garantiu presença.