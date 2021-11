Barcelona no centro dos rumores: duas promessas apontadas a Camp Nou

Doku e Artur são indicados em Espanha como dois jogadores na mira do clube catalão.

O Barcelona é, por estes dias, um dos clubes mais focados no que toca aos rumores de mercado. Já com o regresso de Dani Alves garantido e com Xavi no banco, o emblema catalão "promete" agita a próxima janela de transferência, ainda que esteja longe de passar por um momento de fulgor financeiro.

O jornal "Mundo Deportivo" adianta que o Barça tem debaixo de olho duas promessas: Jérémy Doku e Artur. O primeiro é um extremo de 19 anos, que esteve no recente Europeu com a camisola da Bélgica. Tem apenas 19 anos e joga no Rennes, de França.

Já Artur é um avançado brasileiro, que alinha preferencialmente pela direita, de 23 anos e que tem brilhado no Red Bull Bragantino: 17 golos em 53 jogos esta temporada.