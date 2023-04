Barcelona voltou a tropeçar na Liga: "Fomos prejudicados pelo estado do relvado"

Declarações de Xavi, treinador catalão, após o Getafe-Barcelona (0-0), jogo relativo à 29.ª jornada da LaLiga.

Empate: "Fomos prejudicados pelo estado do relvado. Ontem treinámos com o campo seco e já fui muito criticado pela questão da superfície. Hoje toda a gente viu. É muito difícil jogar assim, é mau para o espetáculo. A bola fica travada e isso é mau também para o Getafe. É fundamental que [o relvado] esteja em boas condições. Mas isso não é desculpa, temos de recuperar sensações. Levámos um ponto, o que faz com que nem tudo tenha sido mau devido aos incómodos que tivemos".

Real Madrid passou a estar a nove pontos: "Creio que estamos a fazer uma boa temporada na Liga, mas não podemos adormecer. Vêm aí partidas muito importantes".

Segundo jogo consecutivo sem golos: "Tentámos que os laterais cortassem para dentro, mas com o campo assim custa o dobro. Tentámos, mas não fizemos o nosso melhor jogo, isso é claro. Demos tudo e levamos um ponto, que não é mau de todo, mas não estamos satisfeitos".

Plantel: "Espero que na próxima semana possamos recuperar dois ou três jogadores. Não é uma desculpa, temos um plantel bom e estou satisfeito. A partir de hoje, vamos minimizar as lesões e recuperar as pessoas. Já estamos a planificar a próxima temporada e vamos ver o que correu mal esta época".