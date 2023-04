Barcelona volta a ficar em branco e Real Madrid aproxima-se da liderança

Conjunto merengue passou a estar a nove pontos pontos do atual líder do campeonato espanhol.

O Barcelona empatou este domingo sem golos na visita ao Getafe, em jogo da 29.ª jornada da LaLiga, passando a ter nove pontos de vantagem sobre o vice-líder Real Madrid, que venceu no sábado por 2-0 frente ao Cádiz.

Depois de já ter empatado 0-0 na receção ao Girona, na ronda anterior, o conjunto catalão voltou a não encontrar o caminho dos golos, numa altura em que restam nove jornadas para o fim do campeonato.

O Barcelona mantém-se desta forma na liderança da LaLiga, mas agora com 73 pontos, mais nove do que o Real Madrid, segundo classificado (62). Já o Getafe segue na 15.ª posição, com 31.