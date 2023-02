Barcelona volta a enfrentar crise económica após eliminação da Liga Europa

De acordo com o jornal AS, o clube tinha orçamentado uma receita de 20,2 milhões de euros proveniente da participação em provas europeias, mas a precoce eliminação na Champions e Liga Europa faz antever um verão muito complicado para os lados de Camp Nou, após uma época de alto investimento.

No verão passado, o Barcelona fez-se munir de "alavancas financeiras" para conseguir realizar um grande investimento - 158 milhões de euros no total - com vista ao tão aguardado sucesso europeu, mas a eliminação no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa fez tudo descambar.

Após a derrota frente ao Manchester United (3-4 em agregado), que se seguiu à queda na fase de grupos da Liga dos Campeões, o Barcelona volta a estar em grandes sarilhos económicos, com o jornal Marca a avançar que o próximo verão será o oposto do anterior, sendo até provável que o clube tenha de vender alguns jogadores para compensar o prejuízo desta época.

Em termos de números, o jornal AS assegura que o emblema catalão orçamentou no início da temporada uma receita de 20,2 milhões de euros proveniente da participação em provas europeias.

Tendo em conta que a conquista da Liga Europa equivale a um prémio total de 14,4 milhões, entende-se que a meta do clube estava fixada em chegar, no mínimo, aos quartos de final da Champions League, o que já confere um encaixe superior a esse valor (20,5 milhões).

Recorde-se que, em junho de 2022, a dívida líquida do Barcelona estava fixada em 608 milhões de euros.