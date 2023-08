Oficial: Barcelona volta a emprestar Sergiño Dest. Confira o destino

Lateral norte-americano tinha sido cedido ao Milan na temporada passada. Vai jogar no PSV, que fica com opção de compra

Sergiño Dest, fora das contas de Xavi, novamente, foi emprestado pelo Barcelona ao PSV, informaram os dois clubes, esta segunda-feira.

O lateral, que já tinha sido cedido ao Milan na temporada passada, vai jogar uma temporada nos neerlandeses, que ficam com opção de compra, fixada nos 10 milhões de euros.

Agora com 22 anos, Dest foi contratado pelo Barcelona no verão de 2020, a troco de 21 milhões de euros.