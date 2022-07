Barcelona viaja para os EUA sem Xavi devido a problemas "administrativos" do treinador

Treinador do Barcelona ficou "preso" em Espanha. Em causa estarão as visitas recentes de Xavi ao Irão, país em conflito com os EUA.

O Barcelona viajou este sábado para os Estados Unidos da América, país onde vai realizar um estágio de pré-temporada, mas o treinador ficou retido em Espanha. O Barça justificou a ausência de Xavi Hernández com "motivos administrativos e de passaporte".

De acordo com a imprensa espanhola, em causa estão visitas que o antigo futebolista realizou ao Irão, enquanto jogador e, mais tarde, técnico do Al Sadd, do Catar. O espanhol terá estado naquele país três vezes nos últimos cinco anos, para disputar a Champions asiática, e para entrar nos Estados Unidos da América necessita de documentação especial (devido ao conflito entre os dois países).

Xavi deverá resolver a situação e juntar-se à equipa até segunda-feira.