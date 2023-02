Barcelona vence Villarreal com golo de Pedri e consolida liderança da LaLiga

Barcelona passa a somar 56 pontos na liderança da Liga espanhola, com mais 11 do que o Real Madrid, que vai receber o lanterna-vermelha Elche na segunda-feira.

O Barcelona venceu este domingo por 1-0 em casa do Villarreal, para a 21.ª jornada da LaLiga, e consolidou a condição de líder, com mais 11 pontos e um jogo do que o Real Madrid.

O sexto triunfo consecutivo dos catalães no campeonato espanhol foi alcançado no estádio La Cerámica com um único golo, marcado por Pedri, aos 18 minutos, após uma tabela com o polaco Robert Lewandowski.

O Barcelona passa a somar 56 pontos na liderança da LaLiga, com mais 11 do que o Real Madrid, segundo, que na quarta-feira acerta calendário com a receção ao lanterna-vermelha Elche.

O Villarreal, que somou a terceira derrota consecutiva na liga, segue na oitava posição, com 31 pontos, a um do Atlhetic, sétimo, com 32, e com um de vantagem sobre o Osasuna, nono, com 30.