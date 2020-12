Barcelona vence Valladolid com largo contributo de Messi

Equipa catalã regressou aos triunfos de forma expressiva e ascendeu ao quinto lugar do principal campeonato espanhol. Trincão foi suplente não utilizado e Jota alinhou de início

O FC Barcelona subiu, esta terça-feira, ao quinto lugar da Liga espanhola, após triunfar, por 3-0, na visita ao reduto do Valladolid, em jogo da 15.ª jornada da prova na qual Messi se tornou o melhor marcador da história por um só clube.

Depois de contribuir nos dois primeiros golos catalães, e de, aos 92', ter acertado no poste, o jogador argentino fez, com classe, o 3-0, que significou o seu 644.º golo em 749 jogos oficiais pelo Barcelona, que regressou aos triunfos na La Liga, após empatar na última ronda.

Com este registo, superou o "rei" Pelé, que conseguiu menos um golo na sua longa carreira pelo Santos, com 659 desafios: Gerd Muller completa o pódio, com 573 golos em 616 jogos pelo Bayern Munique.

O central francês Clement Lenglet, aos 21 minutos, e o avançado dinamarquês Martin Braithwaite, aos 35, construíram o justo triunfo que coloca os catalães com 24 pontos, a oito do líder Atlético de Madrid, que, ainda por cima, tem um jogo a menos do que a equipa de Ronald Koeman.

Com Trincão sem sair do banco "blaugrana", o que aconteceu pela primeira vez neste campeonato, e Jota titular no conjunto anfitrião, Messi abriu o jogo com o cruzamento perfeito para a cabeça de Lenglet, que acabou com a resistência do Valladolid.

O argentino também descobriu o norte-americano Sergino Dest, que cruzou na direita para a emenda, na pequena área, de Braithwaite, numa primeira parte de domínio total. O Valladolid subiu de rendimento na etapa complementar, porém, o golo de Messi, após calcanhar do jovem Pedri, sentenciou a partida.