Barcelona vence Sevilha e lidera La Liga com oito pontos de vantagem

Redação com Lusa

O Barcelona recebeu e bateu este domingo o Sevilha por 3-0, para a 20.ª jornada da Liga espanhola de futebol, que lidera agora com oito pontos de vantagem sobre o perseguidor Real Madrid, derrotado em Maiorca.

Em Camp Nou, o nulo (0-0) persistiu durante os primeiros 45 minutos, com os golos a aparecerem apenas após o descanso, o primeiro, da autoria do lateral Jordi Alba, aos 58, e o segundo, por intermédio de Gavi, aos 70.

O brasileiro Raphinha, antigo jogador de Vitória de Guimarães e Sporting, assistiu para o 2-0, mas também fez o gosto ao pé, aos 79 minutos.

Com o quinto triunfo seguido na prova, o Barça está mais confortável na liderança de La Liga, que comanda com 53 pontos, contra os 45 do Real Madrid (segundo classificado).

A terceira colocada Real Sociedad (39 pontos) também teve oportunidade para se aproximar dos merengues na classificação, mas, na receção ao Valladolid, acabou derrotada por 1-0, face ao golo apontado pelo canadiano Cyle Larin (73).

Pelo mesmo resultado, o duelo entre Girona e Valência foi decidido com o remate certeiro de Borja Garcia, aos 63 minutos, um desfecho que permitiu ao emblema da Catalunha passar a contabilizar 24 pontos, no 11.º posto.

No emblema che (17.º posicionado), que não vence há três partidas na prova, o luso André Almeida foi titular, enquanto o compatriota Thierry Correia continua a recuperar de lesão.

A grande surpresa da ronda 20 aconteceu na manhã de hoje, em Palma de Maiorca, com os locais a imporem uma derrota tangencial ao Real Madrid (1-0).

O único golo da partida surgiu de uma infelicidade do defesa central Nacho Fernández, à passagem do minuto 13, depois de introduzir a bola na própria baliza, este domingo defendida pelo ucraniano Andriy Lunin, que rendeu o belga Thibaut Courtois, após este ter-se lesionado durante o aquecimento.

No segundo tempo, Marco Asensio teve a oportunidade de restabelecer a igualdade, contudo, da marca do castigo máximo, permitiu a defesa do guarda-redes sérvio Predrag Rajkovic, aos 60 minutos.