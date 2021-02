Barcelona vence novamente e iguala Real Madrid na vice-liderança da LaLiga

Equipa da Catalunha somou a quinta vitória consecutiva no principal campeonato espanhol, num jogo em que Messi marcou o golo 650 ao serviço dos blaugrana

O Barcelona subiu, este domingo, ao segundo lugar da I Liga espanhola, em igualdade com o Real Madrid, depois de somar a quinta vitória seguida, na receção ao Atlético Bilbau, por 2-1, em jogo da 21.ª jornada da competição.

No Camp Nou, os catalães "vingaram" a derrota de há duas semanas, na final da Supertaça (3-2), inaugurando o marcador aos 20 minutos, através de um livre direto superiormente executado pelo argentino Lionel Messi, que chegou aos 12 golos na presente edição de La Liga.

O avançado celebrou o 650.º tento em 754 jogos oficiais pelo clube blaugrana, quase 16 anos depois de ter iniciado esta contagem, com o primeiro golo, em maio de 2005, numa partida diante do Albacete.

O Athletic Bilbau chegou à igualdade aos 49 minutos, com um autogolo do lateral Jordi Alba, só que o Barcelona repôs a vantagem à entrada para o último quarto de hora, com o lateral Óscar Mingueza a cruzar para a finalização do francês Griezmann, aos 74 minutos.

O extremo português Francisco Trincão não foi utilizado pelo técnico Ronald Koeman na 21.ª jornada da LaLiga, mantendo-se no banco de suplentes durante os 90 mimutos.

A formação catalã alcançou a quinta vitória consecutiva no campeonato e ascendeu ao segundo lugar, com 40 pontos, em igualdade com o Real Madrid, terceiro classificado, que perdeu em casa, no passado sábado, diante do Levante, por 2-1. Já o Athletic Bilbau está no 11.º lugar, com 24 pontos.

No topo da LaLiga, com mais dez pontos do que os dois rivais, segue o Atlético de Madrid (50 pontos), que reforçou a liderança da prova, ao vencer fora o Cadiz por 4-2.