Barcelona vence na visita à Real Sociedad e ultrapassa Sevilha no segundo lugar

Golo de Aubameyang bastou para vencer a Real Sociedad

O Barcelona venceu esta quinta-feira por 1-0 na deslocação à Real Sociedad, em jogo da 33ª jornada, e regressou à vice-liderança da LaLiga.

Um golo de Aubameyang, de cabeça, aos 11 minutos, após remate ao poste de Ousmane Dembélé, foi a principal ocasião da partida, com o gabonês a ter apontado o sexto golo nos últimos nove jogos pela equipa comandada por Xavi.

Com a vitória, os blaugrana ultrapassam o Sevilha, que venceu esta quinta-feira o Levante (3-2) e regressam à vice-liderança da LaLiga, com 63 pontos, os mesmos da turma de Lopetegui (que tem um jogo a mais).

Já a Real Sociedad ainda está bem colocada para conseguir uma qualificação europeia no final da época, ocupando o sexto posto, com 55 pontos.

Antes, o Athletic Bilbau venceu na visita ao Cádiz por 3-2, com golos na primeira parte de Raúl García, Muniain e Vesga (expulso na segunda parte), perante uma resposta insuficiente de Lucas Pérez e Rubén Sobrino, no segundo tempo.

Os bascos são oitavos classificados, com 48 pontos, e o Cádiz, com 31, ainda respira na LaLiga, ocupando a primeira posição acima da linha de água, com mais um ponto do que o Granada.