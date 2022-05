Barcelona vence na receção ao Maiorca e isola-se na vice-liderança da LaLiga

Catalães aproveitaram deslizes do Sevilha e do Atlético de Madrid

O Barcelona venceu este domingo por 2-1 na receção ao Maiorca, em jogo da 34ª jornada, e isolou-se na vice-liderança da LaLiga.

Os comandados de Xavi adiantaram-se no marcador aos 25, por intermédio de Memphis Depay, encontrado com um passe picado de Jordi Alba.

Sergio Busquets, numa jogada de insistência, fez o 2-0 aos 54 e, apesar do golo de Raillo, aos 79, a vitória prevaleceu para os blaugrana, que aproveitaram o empate do Sevilha com o Cádiz (1-1) e a derrota do Atlético de Madrid com o Athletic Bilbau (0-2) para assumir a vice-liderança isolada do campeonato, com 66 pontos.

O Maiorca, por outro lado, ainda não tem a permanência no principal escalão espanhol definida, tendo um ponto de vantagem sobre o Granada (31), primeira equipa na zona de despromoção.