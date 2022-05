Barcelona vence Bétis e consolida vice-liderança da La Liga

William Carvalhou saiu do banco de suplentes na reta final do encontro

O Barcelona venceu este sábado o Bétis, em Sevilha, por 2-1, na 35.ª jornada da La Liga, e deu um passo importante para assegurar o segundo lugar, quando faltam três jornadas para o fim.

A equipa catalã abriu o marcador aos 76 minutos, por Ansu Fati, a rematar no limite da área para o canto inferior esquerdo da baliza do Betis, depois de ultrapassar um adversário, numa assistência de Jordi Alba.

O jovem internacional espanhol, nascido na Guiné-Bissau, marcou um minuto depois de ter entrado em campo a render Ferrán Torres, aos 75 minutos, um golo de um grande talento que esteve vários meses parado devido a uma grave lesão e que apenas regressou há uma semana, frente ao Maiorca, em Camp Nou.

O Bétis ainda conseguiu restabelecer o empate, três minutos depois, pelo central Marc Bartra, mas não evitou a derrota aos 90+4, com um golo de Jordi Alba, após assistência do brasileiro Dani Alves.

William Carvalho não foi titular na equipa sevilhana, mas saiu do banco aos 79 minutos, a render o internacional mexicano Andrés Guardado.

Com este triunfo, os catalães consolidam o segundo lugar, com 69 pontos, distantes do líder Real Madrid, já campeão, com 81, mas à frente do Sevilha, terceiro classificado, com 64, que só entra em ação no domingo, numa deslocação difícil ao terreno do Villarreal, enquanto o Bétis segue em quinto lugar, com 59 pontos.