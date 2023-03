Barcelona vê com bons olhos um possível regresso ao clube

Seria uma opção "low cost" para reforçar o ataque dos blaugrana no mercado de verão

Aubameyang, jogador do Chelsea, esteve em Camp Nou, no domingo, a assistir ao "Clásico" entre Barcelona e Real Madrid e, segundo a imprensa espanhola, tal presença terá aberto a opção "Barcelona" de novo. De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", um possível regresso do internacional pelo Gabão não é mal visto pelo clube blaugrana.

O avançado, recorde-se, foi retirado pelo Chelsea da lista da Liga dos Campeões para dar lugar a João Félix, Mykhailo Mudryk e Enzo Fernández, contratações dos "blues" no mercado de transferências de inverno, e a sua saída do clube inglês na próxima janela parece inevitável.

Aubameyang, 33 anos, seria então uma opção "low cost" para reforçar o ataque do Barcelona.

"Xavi Hernández estava encantado com ele, mas as necessidades na defesa fizeram com que a sua saída fosse imprescindível para que chegassem Marcos Alonso e Héctor Bellerín no último dia de mercado de verão", garante o "Mundo Deportivo".

O avançado chegou ao Chelsea em 2022, no encerramento do mercado de transferências de verão. Leva três golos e duas assistências em 18 jogos disputados.