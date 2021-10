Barcelona vai renovar com Pedri e blinda-lo com cláusula de... mil milhões de euros

Jogador ficará com mais dois anos de ligação além do previsto ao clube espanhol e tão protegido contratualmente como Benzema e Ronaldo

Jovem em maior ascensão no plantel do Barcelona, Pedri vai rubricar, em breve, uma renovação de contrato com o clube da Catalunha até 2026 e ficar, assim, blindado pela mais alta cláusula de rescisão da história do emblema da La Liga.

Segundo Fabrizio Romano, especialista italiano em assuntos de mercado, que avançou com a informação através da rede social Instagram, a permanência de Pedri em Camp Nou poderá ser terminada caso um clube ofereça... mil milhões de euros.

Até à atualidade, apenas o francês Benzema e o português Ronaldo, enquanto jogadores do Real Madrid, ficaram protegidos por uma cláusula de rescisão tão elevada. A do francês foi estabelecida em 2020, quando renovou pela última vez.

O anúncio oficial da renovação de Pedri, candidato a Golden Boy, com o Barcelona até 2026 será feito, de acordo com o veiculado por Fabrizio Romano, ainda esta semana. O jogador ficará com mais dois anos de ligação além do previsto.