Barcelona vai recompensar Koeman com uma indemnização milionária

Ronald Koeman foi despedido do Barcelona

Neerlandês apenas findava o vínculo apenas em meados do próximo ano.

O fim antecipado do contrato que ligava Koeman ao Barcelona forçará um abrir dos cordões de uma bolsa depauperada. O clube catalão, em situação financeira e económica débil, terá que recompensar, segundo noticia o jornal espanhol El País, o técnico em 12 milhões de euros por ser despedido a oito meses do termo.

Koeman, cuja ligação contratual era válida até junho de 2022, foi demitido do comando blaugrana ao fim da noite da passada quarta-feira, sob anúncio do clube espanhol. A derrota com o Rayo Vallecano forçou ao máximo a decisão.

"O Barcelona dispensou Ronald Koeman das suas funções como treinador da primeira equipa. O presidente do clube, Joan Laporta, informou-o da decisão após a derrota contra Rayo Vallecano", pode ler-se no site do emblema da Catalunha.

Contestado nos últimos meses, pelos resultados e prestações insatisfatórias - o Barça venceu só três dos últimos nove jogos - Koeman viu os blaugranas perderem (0-1), esta quarta-feira, na visita a Madrid e somarem o segundo desaire seguido na liga.

O técnico neerlandês, de 58 anos de idade, deixa a equipa catalã apenas num modesto nono lugar da classificação da La Liga, com 15 pontos conquistados, prova na qual venceu quatro partidas em dez disputadas, em 2021/22.

Desde o início da época anterior no comando técnico ​​​​​​​blaugrana, fase essa atribulada pelo impacto da conturbada situação financeira e económica do clube, Koeman orientou a equipa em 63 jogos (37 vitórias) e ergueu o troféu da Copa do Rei.