Barcelona estuda propor um novo contrato ao jovem talento Ansu Fati

Ansu Fati, de apenas 18 anos, tem contrato atual a terminar no próximo ano.

Uma das principais joias do Barcelona, Ansu Fati termina o contrato com o clube catalão em 2022. Apesar da proximidade com o fim do vínculo, a direção espanhola tem se mostrado absolutamente tranquila e confiante na extensão do vínculo com o jovem avançado.

De acordo com o jornal Mundo Deportivo, o Barcelona terá como opção exercer uma cláusula contratual de extensão automática de manutenção do jogador de 18 anos por mais dois anos. Ainda assim, o clube não fará valer esse aumento contratual de maneira unilateral porque irá propor a assinatura de um novo contrato.

O agente de Fatu, Jorge Mendes, e sua família, chefiada por seu pai, Bori), mantêm boa relação com o Barcelona. Um novo vínculo está a ser tratado desde já.

Recorde-se que Ansu Fati, que se estreou a marcar com a camisola do Barelona aos 16 anos, tem uma cláusula de rescisão de 400 milhões de euros. Na última janela de transferências, entretanto, especulou-se que o Barcelona terá estudado a venda de Ansu Fati por 100 milhões.