"Barcelona vai ganhar Champions, La Liga e Taça. Já vi coisas mais difíceis"

Antigo presidente do emblema blaugrana acredita ainda numa temporada muito bem conseguida.

Ronald Koeman deixou o comando técnico do Barcelona na quarta-feira, após a derrota em casa do Rayo Vallecano, por 1-0. Desde então, Xavi Hernández tem sido apontado como o mais provável sucessor do neerlandês.

Joan Gaspart, ex-presidente do Barcelona, em conversa com o "El Confidencial", comentou a decisão do emblema blaugrana e, pese embora o momento menos bom da equipa, mostrou-se otimista para o que ainda falta da presente temporada, principalmente caso se consume a chegada do antigo jogador ao comando técnico.

"Gostemos ou não, o futebol funciona assim. É mais fácil demitir o treinador do que todos os jogadores. Koeman é um grande adepto do Barcelona e fico triste por ele, pois sou seu amigo e aprecio-o muito. Se lhe tivesse sido dado mais tempo, ele teria feito um bom trabalho", começou por dizer, antes de abordar a possível chegada de Xavi.

"O Barcelona vai ganhar Champions, La Liga, porque ainda falta muito campeonato, e a Taça [do Rei], porque ainda não começou. Embora possa estar errado, sem otimismo fica-se muito infeliz. Já vi coisas mais difíceis no futebol", afirmou.

"Tendo em conta os resultados, era prematuro que Guardiola, que só tinha treinado a equipa B, treinasse o Barcelona? E Luis Enrique? Por que razão não vai funcionar? Todos opinavam que eles não tinham experiência e depois os bons resultados chegaram. Desejo-lhe toda a sorte do mundo, porque a sua sorte é a de todos os adeptos do Barcelona. Ele demonstrou, desde há muitos anos, que ser treinador do Barcelona era uma das suas ambições", concluiu Gaspart.