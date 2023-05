Barcelona vai ficar sem diretor desportivo no final da temporada

Mateu Alemany vai abandonar Camp Nou para "começar" um novo projeto profissional

Mateu Alemany vai deixar de ser diretor desportivo do Barcelona no final da presente temporada, informou o clube catalão, nesta última terça-feira.

Em comunicado, os catalães confirmaram a saída do dirigente, que "começará um novo projeto profissional" longe de Camp Nou, terminando, assim, um contrato que era válido até 2024.

Apesar da saída, Alemany pode ajudar o Barcelona até ao final do próximo mercado de transferências, garantiu o clube catalão no mesmo comunicado, terminando um processo que ajudou a começar.

Segundo a imprensa espanhola, Alemany pode ter o Aston Villa como próximo destino. O clube de Birmingham, recorde-se, é treinado, neste momento, pelo espanhol Unai Emery.

